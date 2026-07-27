Nick Star 30

Puhastuskorv (või -käru) pesuämbriga, kotihoidjaga, 4 L ämbrite ja ø 80 mm ratastega.

Mitmeotstarbeline käru professionaalse lõuapressiga (või -kuivatajaga), hoiukastidega (või -sahtlitega) ja kotihoidikuga jäätmete kogumiseks. Ideaalne keskmiste ja suurte alade puhastamiseks, kus on vajalik mopi loputamine.

Omadused ja tulu
Äärmiselt vastupidav
  • Pikk tooteiga: press on disainitud tagama tootele pika elutsükli, TTS-i enimmüüdud toode juba üle 20 aasta
Lihtne paigaldus
  • Modulaarne: komponendid ja lisatarvikud võimaldavad süsteemkäru kohandada kõikidele nõuetele, neid saab igal ajal hõlpsasti vahetada ja parandada
Kõrge ühilduvus
  • Ühildub levinud klapi- (või saki-) ja taskusüsteemidega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Materjal PP
Kogus (tk.) 1
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 10,6
Pakendi kaal (kg) 12
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 990 x 540 x 1140
Mõõdud, pakendatult (mm) 990 x 540 x 1140
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põrandad - kuivpuhastus
Lisatarvikud