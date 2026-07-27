Nick Star 30
Puhastuskorv (või -käru) pesuämbriga, kotihoidjaga, 4 L ämbrite ja ø 80 mm ratastega.
Mitmeotstarbeline käru professionaalse lõuapressiga (või -kuivatajaga), hoiukastidega (või -sahtlitega) ja kotihoidikuga jäätmete kogumiseks. Ideaalne keskmiste ja suurte alade puhastamiseks, kus on vajalik mopi loputamine.
Omadused ja tulu
Äärmiselt vastupidav
- Pikk tooteiga: press on disainitud tagama tootele pika elutsükli, TTS-i enimmüüdud toode juba üle 20 aasta
Lihtne paigaldus
- Modulaarne: komponendid ja lisatarvikud võimaldavad süsteemkäru kohandada kõikidele nõuetele, neid saab igal ajal hõlpsasti vahetada ja parandada
Kõrge ühilduvus
- Ühildub levinud klapi- (või saki-) ja taskusüsteemidega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|PP
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,6
|Pakendi kaal (kg)
|12
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|990 x 540 x 1140
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põrandad - kuivpuhastus