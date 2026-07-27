Trolley Classic I
Äärmiselt hõlpsasti manööverdatav ja kulutõhus (või soodne) Käru Classic I on ideaalne kiireks hoolduskoristuseks.
Kulutõhus puhastuskäru algmudel, Käru Classic I, on oma värvitud terasraami tõttu väga robustne (või vastupidav), mis teeb selle ideaalseks hoolduskoristuseks raskes igapäevatöös. Neli pöörlevat ratast tagavad lihtsa käsitsemise.
Omadused ja tulu
Kõrge kvaliteet
- Kvaliteetsed materjalid ja väga tugev, kerge disain.
Äärmiselt ergonoomiline
- Väga lihtne kasutada ja seljasõbralik, kuna kummardada ei ole vaja.
Lihtsasti manööverdatav
- Neli pöörlevat ratast tagavad lihtsa manööverdamise ka piiratud kohtades.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Materjal
|Plastikkattega teras / PP
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,5
|Pakendi kaal (kg)
|12
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|910 x 545 x 1070