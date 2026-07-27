Puhastamine ilma väsimata Trolley Classic II-ga. Väga tugeva, kuid ergonoomilise mopipressiga varustatud kulutõhus koristuskäru on ideaalne igapäevaseks hoolduskoristuseks. See sisaldab kahte värvikoodiga 6-liitrist ja 15-liitrist ämbrit, samuti mahukat jäätmekäitlusmoodulit kiireks jäätmete kõrvaldamiseks. Neli pöörlevat ratast tagavad lihtsa käsitsemise, samas kui värvitud terasraam kindlustab pika eluea.