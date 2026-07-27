Trolley Classic II
Trolley Classic II kiireks hoolduskoristuseks. Koristuskäru jäätmekäitlusmooduli, mugava mopipressi ning kahe värvikoodiga 6-liitrise ja 15-liitrise ämbriga.
Puhastamine ilma väsimata Trolley Classic II-ga. Väga tugeva, kuid ergonoomilise mopipressiga varustatud kulutõhus koristuskäru on ideaalne igapäevaseks hoolduskoristuseks. See sisaldab kahte värvikoodiga 6-liitrist ja 15-liitrist ämbrit, samuti mahukat jäätmekäitlusmoodulit kiireks jäätmete kõrvaldamiseks. Neli pöörlevat ratast tagavad lihtsa käsitsemise, samas kui värvitud terasraam kindlustab pika eluea.
Omadused ja tulu
Kõrge kvaliteet
- Kvaliteetsed materjalid ja väga tugev, kerge disain.
Äärmiselt ergonoomiline
- Tõhus, seljasõbralik väänemehhanism.
Lihtsasti manööverdatav
- Neli pöörlevat ratast tagavad lihtsa manööverdamise ka piiratud kohtades.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Materjal
|Plastikkattega teras / PP
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|14,1
|Pakendi kaal (kg)
|16,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|1070 x 660 x 1120