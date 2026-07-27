Trolley Classic II

Trolley Classic II kiireks hoolduskoristuseks. Koristuskäru jäätmekäitlusmooduli, mugava mopipressi ning kahe värvikoodiga 6-liitrise ja 15-liitrise ämbriga.

Puhastamine ilma väsimata Trolley Classic II-ga. Väga tugeva, kuid ergonoomilise mopipressiga varustatud kulutõhus koristuskäru on ideaalne igapäevaseks hoolduskoristuseks. See sisaldab kahte värvikoodiga 6-liitrist ja 15-liitrist ämbrit, samuti mahukat jäätmekäitlusmoodulit kiireks jäätmete kõrvaldamiseks. Neli pöörlevat ratast tagavad lihtsa käsitsemise, samas kui värvitud terasraam kindlustab pika eluea.

Omadused ja tulu
Kõrge kvaliteet
  • Kvaliteetsed materjalid ja väga tugev, kerge disain.
Äärmiselt ergonoomiline
  • Tõhus, seljasõbralik väänemehhanism.
Lihtsasti manööverdatav
  • Neli pöörlevat ratast tagavad lihtsa manööverdamise ka piiratud kohtades.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Materjal Plastikkattega teras / PP
Kogus (tk.) 1
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 14,1
Pakendi kaal (kg) 16,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1070 x 660 x 1120
Mõõdud, pakendatult (mm) 1070 x 660 x 1120
Lisatarvikud