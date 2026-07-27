Trolley Classic IV
Vastupidav ja kulutõhus Trolley Classic IV. Puhastuskäru pakub rohkelt hoiuruumi, mopi väljapressijat ning kokku kuut värvikoodiga ämbrit (6-liitrist ja 15-liitrist).
Tänu oma heldele kandevõimele ja suurele jäätmekäitlusmoodulile ei sobi kulutõhus Trolley Classic IV mitte ainult igapäevaseks hoolduskoristuseks, vaid seda peetakse erakordseks ka varustamise ja jäätmekäitluse osas. Et koristajate poolt nõutavat pingutust minimeerida, on puhastuskäru varustatud kvaliteetse ja ergonoomilise mopi väljapressijaga. Nelja pööratava rattaga Trolley Classic IV on ka väga lihtsasti käsitsetav. Neli värvikoodiga 6-liitrist ämbrit ja kaks 15-liitrist ämbrit kuuluvad standardvarustusse. Vastupidav ja värvitud terasraam tagab samuti pika eluea.
Omadused ja tulu
Kõrge kvaliteet
- Kõrgekvaliteetsed materjalid ja äärmiselt töökindel disain.
Äärmiselt ergonoomiline
- Tõhus, seljasõbralik väänemehhanism.
Lihtsasti manööverdatav
- Neli pöörlevat ratast tagavad lihtsa manööverdamise ka piiratud kohtades.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Materjal
|Plastikkattega teras / PP
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|20,2
|Pakendi kaal (kg)
|23
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1385 x 650 x 1070
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|1385 x 650 x 1070