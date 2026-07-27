Tänu oma heldele kandevõimele ja suurele jäätmekäitlusmoodulile ei sobi kulutõhus Trolley Classic IV mitte ainult igapäevaseks hoolduskoristuseks, vaid seda peetakse erakordseks ka varustamise ja jäätmekäitluse osas. Et koristajate poolt nõutavat pingutust minimeerida, on puhastuskäru varustatud kvaliteetse ja ergonoomilise mopi väljapressijaga. Nelja pööratava rattaga Trolley Classic IV on ka väga lihtsasti käsitsetav. Neli värvikoodiga 6-liitrist ämbrit ja kaks 15-liitrist ämbrit kuuluvad standardvarustusse. Vastupidav ja värvitud terasraam tagab samuti pika eluea.