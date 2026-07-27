Hotellikäru Classic I
Hotellidesse ette nähtud koristuskäru, millel on kokkuklapitav 120-liitrise prügikoti hoidik. Käru, millel on 3 puidust riiulit ja viis 125 mm ratast, sobib 12–15 ruumi puhastamiseks.
Tänu oma viiele pöörlevale 125 mm rattale mahub hotellide koristuskäru Trolley Hotel Classic I ka kõige kitsamatesse liftidesse ja koridoridesse. Tugev koristuskäru sobib kuni 15 ruumi koristamiseks ja koristustarvikute hoiustamiseks – lisaks on see väga ergonoomiline ja selle kasutamine ei koorma selga. Suur kokkuklapitav prügikoti hoidik 120-liitrisele prügikotile võimaldab kõrvaldada piisavas koguses prügi ning kolm puidust riiulit lihtsustavad puhastustarvikute ja -vahendite transportimist. Roostevabad materjalid tagavad pika kasutusea, samas tagab pindade siledus käru enda lihtsama puhastuse.
Omadused ja tulu
Äärmiselt ergonoomilineVäga lihtne kasutada ja seljasõbralik, kuna kummardada ei ole vaja. Mugav juurdepääs prügikottidele ja tarvikutele.
Kõrge kvaliteetKõrgekvaliteetsed roostevabad materjalid ja äärmiselt töökindel disain.
Käru hügieeniline puhastusSiledad pinnad muudavad käru enda puhastamise lihtsamaks.
Lihtsasti manööverdatav
- Viis pöörlevat ratast tagavad lihtsa manööverdamise ka piiratud kohtades.
Väga hästi varustatud
- Komplekti kuulub 120-liitrise prügikoti hoidik ja kolm puidust riiulit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD / CLASSIC
|Jäätmete kõrvaldamise maht (l)
|120
|Materjal
|Värvitud teras / PP
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|34
|Pakendi kaal (kg)
|36,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1170 x 530 x 1280
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|1170 x 530 x 1280