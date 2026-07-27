Tänu oma viiele pöörlevale 125 mm rattale mahub hotellide koristuskäru Trolley Hotel Classic I ka kõige kitsamatesse liftidesse ja koridoridesse. Tugev koristuskäru sobib kuni 15 ruumi koristamiseks ja koristustarvikute hoiustamiseks – lisaks on see väga ergonoomiline ja selle kasutamine ei koorma selga. Suur kokkuklapitav prügikoti hoidik 120-liitrisele prügikotile võimaldab kõrvaldada piisavas koguses prügi ning kolm puidust riiulit lihtsustavad puhastustarvikute ja -vahendite transportimist. Roostevabad materjalid tagavad pika kasutusea, samas tagab pindade siledus käru enda lihtsama puhastuse.