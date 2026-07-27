Hotellikäru Classic I

Hotellidesse ette nähtud koristuskäru, millel on kokkuklapitav 120-liitrise prügikoti hoidik. Käru, millel on 3 puidust riiulit ja viis 125 mm ratast, sobib 12–15 ruumi puhastamiseks.

Tänu oma viiele pöörlevale 125 mm rattale mahub hotellide koristuskäru Trolley Hotel Classic I ka kõige kitsamatesse liftidesse ja koridoridesse. Tugev koristuskäru sobib kuni 15 ruumi koristamiseks ja koristustarvikute hoiustamiseks – lisaks on see väga ergonoomiline ja selle kasutamine ei koorma selga. Suur kokkuklapitav prügikoti hoidik 120-liitrisele prügikotile võimaldab kõrvaldada piisavas koguses prügi ning kolm puidust riiulit lihtsustavad puhastustarvikute ja -vahendite transportimist. Roostevabad materjalid tagavad pika kasutusea, samas tagab pindade siledus käru enda lihtsama puhastuse.

Omadused ja tulu
Hotellikäru Classic I: Äärmiselt ergonoomiline
Äärmiselt ergonoomiline
Väga lihtne kasutada ja seljasõbralik, kuna kummardada ei ole vaja. Mugav juurdepääs prügikottidele ja tarvikutele.
Hotellikäru Classic I: Kõrge kvaliteet
Kõrge kvaliteet
Kõrgekvaliteetsed roostevabad materjalid ja äärmiselt töökindel disain.
Hotellikäru Classic I: Käru hügieeniline puhastus
Käru hügieeniline puhastus
Siledad pinnad muudavad käru enda puhastamise lihtsamaks.
Lihtsasti manööverdatav
  • Viis pöörlevat ratast tagavad lihtsa manööverdamise ka piiratud kohtades.
Väga hästi varustatud
  • Komplekti kuulub 120-liitrise prügikoti hoidik ja kolm puidust riiulit.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD / CLASSIC
Jäätmete kõrvaldamise maht (l) 120
Materjal Värvitud teras / PP
Kogus (tk.) 1
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 34
Pakendi kaal (kg) 36,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1170 x 530 x 1280
Mõõdud, pakendatult (mm) 1170 x 530 x 1280
Lisatarvikud