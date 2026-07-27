Ette nähtud 10–12 ruumi koristamiseks ja varustamiseks – koristuskäru Trolley Hotel Premium II avaldab muljet äärmiselt kõrge kvaliteedi ja funktsionaalsusega. Kõrgekvaliteetsed ja roostevabad siledad pinnad tagavad käru lihtsa puhastamise. Ühtset üldkontseptsiooni täiendab parim ergonoomika, samas kui neli pöörlevat ratast muudavad käru manööverdamise lihtsaks ka kõige kitsamates oludes – ja seda isegi täielikult koormatuna. Käru Hotel Premium II rattad on varustatud põrkeraudadega, tänu millele ei saa need kokkupõrgetes kriimustada.