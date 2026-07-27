Hotellikäru Premium II
Suurte 125 mm rataste ja prügikoti hoidikuga koristuskäru Trolley Hotel Premium II on hõlpsasti manööverdatav ka raskesti koormatuna. Sobib 10–12 toa puhastamiseks.
Ette nähtud 10–12 ruumi koristamiseks ja varustamiseks – koristuskäru Trolley Hotel Premium II avaldab muljet äärmiselt kõrge kvaliteedi ja funktsionaalsusega. Kõrgekvaliteetsed ja roostevabad siledad pinnad tagavad käru lihtsa puhastamise. Ühtset üldkontseptsiooni täiendab parim ergonoomika, samas kui neli pöörlevat ratast muudavad käru manööverdamise lihtsaks ka kõige kitsamates oludes – ja seda isegi täielikult koormatuna. Käru Hotel Premium II rattad on varustatud põrkeraudadega, tänu millele ei saa need kokkupõrgetes kriimustada.
Omadused ja tulu
Äärmiselt ergonoomilineVäga lihtne kasutada ja seljasõbralik, kuna kummardada ei ole vaja. Mugav juurdepääs prügikottidele ja tarvikutele.
Kõrge kvaliteetKõrgekvaliteetsed roostevabad materjalid ja äärmiselt töö- ja löögikindel disain.
Käru hügieeniline puhastusSiledad pinnad muudavad käru enda puhastamise lihtsamaks.
Lihtsasti manööverdatav
- Neli pöörlevat ratast tagavad lihtsa manööverdamise ka piiratud kohtades.
Väga hästi varustatud
- Komplekti kuulub 120-liitirise prügikoti hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|PREMIUM
|Jäätmete kõrvaldamise maht (l)
|120
|Materjal
|PP
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|46,8
|Pakendi kaal (kg)
|51,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1540 x 640 x 1425
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|930 x 540 x 291