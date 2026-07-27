Nickita Tec 2 x 15 l
Käru plastkäepideme, värvilise raami ja Tec kuivatushoovaga, 2 ämbrit siniste/punaste käepidemetega ja $phi$ 80 mm ratastega, millel on kaitserauad.
Kahekorruseline puhastuskäru professionaalse lõuapressiga. Ideaalne keskmise suurusega ja suurte pindade puhastamiseks, kus on vajalik mopi loputamine.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline disain
- Ergonoomiline: mopihoob on paigutatud teistest saadaolevatest hoobadest kõrgemale, vältides seega tarbetut selja pinget
Lihtsasti käsitsetav
- Praktiline: kerge ja kompaktne, et hõlbustada puhastamisel käsitsi käsitsemist
Kerge ja vastupidav
- Ühes tükis alusraam väikese kaalu ja maksimaalse vastupidavuse tagamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|PP
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,8
|Pakendi kaal (kg)
|7,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|655 x 380 x 870
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|665 x 380 x 870
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus