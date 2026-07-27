Nickita Tec 2 x 15 l

Käru plastkäepideme, värvilise raami ja Tec kuivatushoovaga, 2 ämbrit siniste/punaste käepidemetega ja $phi$ 80 mm ratastega, millel on kaitserauad.

Kahekorruseline puhastuskäru professionaalse lõuapressiga. Ideaalne keskmise suurusega ja suurte pindade puhastamiseks, kus on vajalik mopi loputamine.

Omadused ja tulu
Ergonoomiline disain
  • Ergonoomiline: mopihoob on paigutatud teistest saadaolevatest hoobadest kõrgemale, vältides seega tarbetut selja pinget
Lihtsasti käsitsetav
  • Praktiline: kerge ja kompaktne, et hõlbustada puhastamisel käsitsi käsitsemist
Kerge ja vastupidav
  • Ühes tükis alusraam väikese kaalu ja maksimaalse vastupidavuse tagamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Materjal PP
Kogus (tk.) 1
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 5,8
Pakendi kaal (kg) 7,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 655 x 380 x 870
Mõõdud, pakendatult (mm) 665 x 380 x 870
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
Lisatarvikud