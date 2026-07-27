Puhastuspadja käsihoidik, takjapaelkinnitusega, 30 cm
Kärcheri käsihoidik 30 cm takjapaelkinnitusega mikrokiust puhastuslappidele, välja töötatud vertikaalsete ja horisontaalsete pindade tõhusaks puhastamiseks.
Ergonoomiline käepide tagab väsimuseta töö ja nii vertikaalsete kui ka horisontaalsete pindade tõhusa puhastuse: käsihoidik 30 cm takjapaelkinnitusega Kärcheri mikrokiudlappidele. Võrreldes lihtsalt lapiga tagab käsihoidiku ja mikrokiudlapi kasutamine palju suurema kontaktpinna, mis suurendab puhastamise produktiivsust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED
|Materjal
|PE/PA
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|300 x 80
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Kasutusvaldkonnad
- Pind – märgpuhastus
- Pinnapesuruum - märgpuhastus
- Pinnapuhastus – klaasipuhastus
- Aknad