Ergonoomiline käepide tagab väsimuseta töö ja nii vertikaalsete kui ka horisontaalsete pindade tõhusa puhastuse: käsihoidik 30 cm takjapaelkinnitusega Kärcheri mikrokiudlappidele. Võrreldes lihtsalt lapiga tagab käsihoidiku ja mikrokiudlapi kasutamine palju suurema kontaktpinna, mis suurendab puhastamise produktiivsust.