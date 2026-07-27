TTS Clean Glass - Kit BASIC 1tk

BASIC komplekt peeglite, klaaside ja roostevaba terase puhastamiseks.

Lapp pindade käsitsi puhastamiseks. Ideaalne siledatele pindadele. Terase, kroomi, keraamika jaoks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,4
Pakendi kaal (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 200 x 70
Mõõdud, pakendatult (mm) 200 x 70 x 540

Seadmed

  • LAMPO ühendus
TTS Clean Glass - Kit BASIC 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Pinnapuhastus – klaasipuhastus