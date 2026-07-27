TTS Clean Glass - Kit BASIC 1tk
BASIC komplekt peeglite, klaaside ja roostevaba terase puhastamiseks.
Lapp pindade käsitsi puhastamiseks. Ideaalne siledatele pindadele. Terase, kroomi, keraamika jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,4
|Pakendi kaal (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|200 x 70
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|200 x 70 x 540
Seadmed
- LAMPO ühendus
Kasutusvaldkonnad
- Pinnapuhastus – klaasipuhastus