TTS Clean Glass - PRO Kit 1tk

PRO komplekt peeglite, klaaside ja roostevaba terase puhastamiseks.

Lapp pindade käsitsi puhastamiseks. Ideaalne mis tahes mustuse ja pinna tüübi jaoks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,8
Pakendi kaal (kg) 0,9
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 565 x 120
Mõõdud, pakendatult (mm) 565 x 120 x 70

Seadmed

  • LAMPO ühendus
TTS Clean Glass - PRO Kit 1tk
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Pinnapuhastus – klaasipuhastus
Lisatarvikud