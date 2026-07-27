TTS Clean Glass - PRO Kit 1tk
PRO komplekt peeglite, klaaside ja roostevaba terase puhastamiseks.
Lapp pindade käsitsi puhastamiseks. Ideaalne mis tahes mustuse ja pinna tüübi jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,8
|Pakendi kaal (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|565 x 120
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|565 x 120 x 70
Seadmed
- LAMPO ühendus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Pinnapuhastus – klaasipuhastus