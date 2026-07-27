TTS Mikrokiust klambriga mopp, klaas, 30 cm 1tk

Ebeme- ja triibuvaba puhastus: Kvaliteetse mikrokiust takjakinnitusega mopiga, mis sobib 30 cm takjakinnitusega hoidjaga, saate kõik läikivad pinnad kiiresti puhtaks.

Lame mopi süsteem mikroklappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne libisemisvastaste või poorsete pindade pesemiseks, sobib sissejuurdunud mustuse eemaldamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Tekstiili materjal 80% PET / 20% PA
Tootmistüüp Ringselt kootud kangas
Pesutemperatuur (°C) max. 95
Soovitused pesuks (°C) 60
Kuivati temperatuur (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 250
Kogus (tk.) 5
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,2 / 215
Pakendi kaal (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 300 x 105
Mõõdud, pakendatult (mm) 300 x 105 x 10

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Pinnapuhastus – klaasipuhastus
  • Aknad