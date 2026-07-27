TTS Mikrokiust klambriga mopp, klaas, 30 cm 1tk
Ebeme- ja triibuvaba puhastus: Kvaliteetse mikrokiust takjakinnitusega mopiga, mis sobib 30 cm takjakinnitusega hoidjaga, saate kõik läikivad pinnad kiiresti puhtaks.
Lame mopi süsteem mikroklappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne libisemisvastaste või poorsete pindade pesemiseks, sobib sissejuurdunud mustuse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Tekstiili materjal
|80% PET / 20% PA
|Tootmistüüp
|Ringselt kootud kangas
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 95
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kuivati temperatuur (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 250
|Kogus (tk.)
|5
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,2 / 215
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|300 x 105
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|300 x 105 x 10
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Pinnapuhastus – klaasipuhastus
- Aknad