TTS Allice Light lapp, punane, 38x38 cm, 20 tk

Mitmeotstarbeline mikrokiudlapp, käepärane ja imav.

Lapp pindade käsitsi puhastamiseks. Ideaalne mis tahes mustuse ja pinna tüübi jaoks keskkondades, kus on kõrge saastumisoht.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 20
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,6
Pakendi kaal (kg) 0,7
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 380 x 380

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

Kasutusvaldkonnad
  • Pind – märgpuhastus