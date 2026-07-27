TTS Allice Light lapp, roheline, 38x38 cm, 20 tk
Mitmeotstarbeline mikrokiudlapp, käepärane ja imav.
Lapp pindade käsitsi puhastamiseks. Ideaalne mis tahes mustuse ja pinna tüübi jaoks keskkondades, kus on kõrge saastumisoht.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Materjal
|80% PET / 20% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|20
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,6
|Pakendi kaal (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|380 x 380
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Pind – märgpuhastus