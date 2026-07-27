TTS Everly lapp, kollane, 40x40 cm, 5 tk

Mitmeotstarbeline ultramikrokiud mittekootud lapp, vastupidav ja imav.

Lapp pindade käsitsi puhastamiseks. Ideaalne mis tahes mustuse ja pinna tüübi jaoks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Materjal 70% PE / 30% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 95
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 5
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,1 / 130
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 400

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Everly lapp, kollane, 40x40 cm, 5 tk
Kasutusvaldkonnad
  • Pind – märgpuhastus