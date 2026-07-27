TTS Everly lapp, punane, 40x40 cm, 5 tk
Mitmeotstarbeline ultramikrokiud mittekootud lapp, vastupidav ja imav.
Lapp pindade käsitsi puhastamiseks. Ideaalne mis tahes mustuse ja pinna tüübi jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Materjal
|70% PE / 30% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 95
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|5
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,1 / 130
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 400
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Pind – märgpuhastus