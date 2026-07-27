TTS Multi-T BCS lapp, kollane, 40x40 cm, 5 tk
Mitmeotstarbeline mikrokiud tekstiillapp bakteriaalse kontrollsüsteemiga, vastupidav ja imav.
Kustutab kingajälgi põrandatelt, eemaldab pliiatsijälgi, tee- ja kohviplekke, eemaldab ka mustust mööblilt ja köögiseadmetelt jne. - sügavpuhastus ilma kemikaalideta (testige tundlikel pindadel enne kasutamist).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Materjal
|80% PET / 20% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|5
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,3
|Pakendi kaal (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 400
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Pind – märgpuhastus