TTS Multi-T BCS lapp, kollane, 40x40 cm, 5 tk

Mitmeotstarbeline mikrokiud tekstiillapp bakteriaalse kontrollsüsteemiga, vastupidav ja imav.

Kustutab kingajälgi põrandatelt, eemaldab pliiatsijälgi, tee- ja kohviplekke, eemaldab ka mustust mööblilt ja köögiseadmetelt jne. - sügavpuhastus ilma kemikaalideta (testige tundlikel pindadel enne kasutamist).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 5
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 400

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Pind – märgpuhastus