TTS Multi-T BCS lapp, punane, 40x40 cm, 5 tk

Mitmeotstarbeline mikrokiud tekstiillapp bakteriaalse kontrollsüsteemiga, vastupidav ja imav.

Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne siledatele või poorsetele sisepõrandatele rasvase mustusega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 5
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 400

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Pind – märgpuhastus