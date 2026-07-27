TTS Multi-T BCS lapp, roheline, 40x40 cm, 5 tk
Mitmeotstarbeline mikrokiud tekstiillapp bakteriaalse kontrollsüsteemiga, vastupidav ja imav.
Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Materjal
|80% PET / 20% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|5
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,3
|Pakendi kaal (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 400
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Pind – märgpuhastus