TTS Premium mikrokiudlapp, punane, 40x40 cm, 5tk
Vastupidav ja imav mitmeotstarbeline mikrokiudlapp.
Pistikupesa mopi süsteem plastikust rõngaga, kasutamiseks koos lehtrikujulise väänajaga. Ideaalne jääkmustuse puhastamiseks, mis nõuab kiudude korduvat loputamist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Materjal
|80% PET / 20% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|5
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 400
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Pind – märgpuhastus