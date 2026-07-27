TTS Premium mikrokiudlapp, punane, 40x40 cm, 5tk

Vastupidav ja imav mitmeotstarbeline mikrokiudlapp.

Pistikupesa mopi süsteem plastikust rõngaga, kasutamiseks koos lehtrikujulise väänajaga. Ideaalne jääkmustuse puhastamiseks, mis nõuab kiudude korduvat loputamist.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 5
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,2 / 250
Pakendi kaal (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 400

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Premium mikrokiudlapp, punane, 40x40 cm, 5tk
Kasutusvaldkonnad
  • Pind – märgpuhastus