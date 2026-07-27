TTS Scalet lapp, kollane, 41,5x33,5 cm, 5 tk

Koaguleeritud, katlakivivastane ja rasvaeemaldav mitmeotstarbeline lapp läikivatele pindadele.

Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne libisemisvastaste või poorsete pindade pesemiseks, sobib sissejuurdunud mustuse eemaldamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Materjal 68% PE / 12% PA / 20% PU
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 5
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,3 / 285
Pakendi kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 380 x 380

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Scalet lapp, kollane, 41,5x33,5 cm, 5 tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Pind – märgpuhastus