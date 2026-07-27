TTS Scalet lapp, kollane, 41,5x33,5 cm, 5 tk
Koaguleeritud, katlakivivastane ja rasvaeemaldav mitmeotstarbeline lapp läikivatele pindadele.
Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne libisemisvastaste või poorsete pindade pesemiseks, sobib sissejuurdunud mustuse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Materjal
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|5
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,3 / 285
|Pakendi kaal (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|380 x 380
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
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Kasutusvaldkonnad
- Pind – märgpuhastus