TTS Scalet lapp, sinine, 41,5x33,5 cm, 5 tk

Koaguleeritud, katlakivivastane ja rasvaeemaldav mitmeotstarbeline lapp läikivatele pindadele.

Klaasipuhastussüsteem fliisi ja puhastiga. Ideaalne traditsiooniliseks kasutamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Materjal 68% PE / 12% PA / 20% PU
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 5
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,2 / 285
Pakendi kaal (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 380 x 380

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Scalet lapp, sinine, 41,5x33,5 cm, 5 tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Pind – märgpuhastus