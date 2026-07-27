TTS Scalet lapp, sinine, 41,5x33,5 cm, 5 tk
Koaguleeritud, katlakivivastane ja rasvaeemaldav mitmeotstarbeline lapp läikivatele pindadele.
Klaasipuhastussüsteem fliisi ja puhastiga. Ideaalne traditsiooniliseks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Materjal
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|5
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,2 / 285
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|380 x 380
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Pind – märgpuhastus