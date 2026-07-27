Alumiiniumvars 140 cm / D23 mm

Kasutamiseks kõigi Kärcheri mopihoidjate ja plastist veekaabitsatega: alumiiniumist käepide/vars, 140 cm pikk ja 23 mm läbimõõduga.

23-millimeetrise läbimõõduga, 140 sentimeetri pikkune alumiiniumvars sobib suurepäraselt ja ergonoomiliselt kätte, võimaldades isegi pikki tööperioode. Roostevaba alumiinium tagab samuti pika kasutusea. Sobib kasutamiseks kõigi Kärcheri mopihoidjate ja plastist veekaabitsatega

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Materjal Alumiinium / PP
Käepideme tüüp Kinnitus
Käepideme pikkus (mm) 1400
Käepideme diameeter (mm) 23
Kogus (tk.) 1
Pikkus (mm) 1400
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Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
  • Põrandad - kuivpuhastus
Lisatarvikud