Alumiiniumvars 140 cm / D23 mm
Kasutamiseks kõigi Kärcheri mopihoidjate ja plastist veekaabitsatega: alumiiniumist käepide/vars, 140 cm pikk ja 23 mm läbimõõduga.
23-millimeetrise läbimõõduga, 140 sentimeetri pikkune alumiiniumvars sobib suurepäraselt ja ergonoomiliselt kätte, võimaldades isegi pikki tööperioode. Roostevaba alumiinium tagab samuti pika kasutusea. Sobib kasutamiseks kõigi Kärcheri mopihoidjate ja plastist veekaabitsatega
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|Alumiinium / PP
|Käepideme tüüp
|Kinnitus
|Käepideme pikkus (mm)
|1400
|Käepideme diameeter (mm)
|23
|Kogus (tk.)
|1
|Pikkus (mm)
|1400
Videos
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Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus
- Põrandad - kuivpuhastus