Teleskoopvars 97–184 cm

Kõikidele mopipeadele ja kummiraaklitele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Materjal Alumiinium / PP
Käepideme tüüp Teleskoopiline
Käepideme pikkus (mm) 1840
Käepideme diameeter (mm) 23
Kogus (tk.) 1
Pakendi kaal (kg) 0,4
Pikkus (mm) 260
Mõõdud, pakendatult (mm) 260 x 260 x 1840
Teleskoopvars 97–184 cm
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Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
  • Põrandad - kuivpuhastus
  • Pühkimispind - kuivpuhastus
  • Pind – märgpuhastus
Lisatarvikud