Teleskoopvars 97–184 cm
Kõikidele mopipeadele ja kummiraaklitele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|Alumiinium / PP
|Käepideme tüüp
|Teleskoopiline
|Käepideme pikkus (mm)
|1840
|Käepideme diameeter (mm)
|23
|Kogus (tk.)
|1
|Pakendi kaal (kg)
|0,4
|Pikkus (mm)
|260
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|260 x 260 x 1840
Videos
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Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus
- Põrandad - kuivpuhastus
- Pühkimispind - kuivpuhastus
- Pind – märgpuhastus