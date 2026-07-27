Proovitud ja testitud, lihtne kasutada ja väga tõhus: mopi süsteem eemaldatava Kentucky mopi hoidja ja lindiga Kärcherilt. Lint tagab, et spagetimopp säilitab oma kuju pesemise ajal, pikendades seega selle eluiga. Keskkonnasõbralik Kentucky mopp, mis on valmistatud looduslikest materjalidest, imab endasse palju puhastuslahust, muutes selle ideaalselt sobivaks ebatasaste pindade puhastamiseks ja jääkmustuse eemaldamiseks. Need omadused tulevad esile ka piirkondades, kus on palju takistusi.