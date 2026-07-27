TTS Uni System mopialus Block süsteemiga 1tk

Polüamiidist Uni System raam plokisüsteemiga.

Süsteem paindliku või kokkuklapitava tolmulapiga. Parim lahendus raskesti ligipääsetavate pindade kiireks ja täpseks puhastamiseks kõrguse, sügavuse või kalde osas.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kinnitus Uni System
Materjal PA / Kiudklaas / PP
Töölaius (cm) 40
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 110
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 110 x 100
TTS Uni System mopialus Block süsteemiga 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
Lisatarvikud