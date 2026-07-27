TTS Uni System mopialus Block süsteemiga 1tk
Polüamiidist Uni System raam plokisüsteemiga.
Süsteem paindliku või kokkuklapitava tolmulapiga. Parim lahendus raskesti ligipääsetavate pindade kiireks ja täpseks puhastamiseks kõrguse, sügavuse või kalde osas.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kinnitus
|Uni System
|Materjal
|PA / Kiudklaas / PP
|Töölaius (cm)
|40
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,3
|Pakendi kaal (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 110
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 110 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus