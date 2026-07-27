TTS Wet Disinfection WDS raam, 40 cm 1tk

Märgnakastus WDS raam polüamiidist.

Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne keskkondades, kus on kõrge saastumisoht.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kinnitus Taskud / Klapid
Materjal PA / Kiudklaas / PP
Töölaius (cm) 40
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,4
Pakendi kaal (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 110
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 110 x 150
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
Lisatarvikud