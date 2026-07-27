TTS Wet Disinfection WDS raam, 50 cm 1tk
Märgnakastus WDS raam polüamiidist.
Lame mopi süsteem raamiga, millel on rihmaga lint, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kinnitus
|Taskud / Klapid
|Materjal
|PA / Kiudklaas / PP
|Töölaius (cm)
|50
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,6
|Pakendi kaal (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|500 x 130
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|500 x 130 x 150
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus