TTS Wet Disinfection WDS raam, 50 cm 1tk

Märgnakastus WDS raam polüamiidist.

Lame mopi süsteem raamiga, millel on rihmaga lint, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kinnitus Taskud / Klapid
Materjal PA / Kiudklaas / PP
Töölaius (cm) 50
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,6
Pakendi kaal (kg) 0,7
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 500 x 130
Mõõdud, pakendatult (mm) 500 x 130 x 150
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
Lisatarvikud