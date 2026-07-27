TTS Microred takjakinnitusribaga mopp, 40 cm 1tk

Mikrokiud lame mopp, väga imav, rihmaga süsteemi toega.

Lame mopi süsteem mikroklappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne mis tahes pinna ja mustuse tüübi jaoks tänu 3 kiu kombinatsioonile: puuvill oma imamisvõime, mikrokiud oma mustuse kogumisvõime ja polüester rasvase mustuse ja madala hõõrdumise tõttu.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Takjapael
Materjal 85% PET / 15% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 120
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 120 x 15
TTS Microred takjakinnitusribaga mopp, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus