TTS Microriccio takjakiinitusribaga mopp, 40 cm 1tk
Mikrokiust lame mopp, aasaga ots, rihmaga süsteemi toega.
Võrkhari kõrgete pindade tolmutamiseks. Ideaalne ämblikuvõrkude eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Takjapael
|Materjal
|100% PET
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 105
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 105 x 20
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus