TTS Microriccio takjakiinitusribaga mopp, 40 cm 1tk

Mikrokiust lame mopp, aasaga ots, rihmaga süsteemi toega.

Võrkhari kõrgete pindade tolmutamiseks. Ideaalne ämblikuvõrkude eemaldamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Takjapael
Materjal 100% PET
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 105
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 105 x 20
TTS Microriccio takjakiinitusribaga mopp, 40 cm 1tk
TTS Microriccio takjakiinitusribaga mopp, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus