TTS Pehme mopp serva ja rihma kleebise süsteemiga - valge-sinine - 40 cm 1tk

Mikrokiust triipudega lame mopp, rihmaga süsteemi toega ja löögikindla tugevdatud äärisega.

Lamopimissüsteem rihmteip-süsteemiga raamiga. Mõeldud kasutamiseks kas eelnevalt niisutatult, vastavalt vajadusele niisutusjaamaga või tankiga käepidemega. Ideaalne siledate või poorsete sisepõrandate puhastamiseks keskmise mustusastmega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Takjapael
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 440 / 140
Mõõdud, pakendatult (mm) 440 x 140 x 10
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus