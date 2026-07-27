TTS Soft Band mopp takajakinnitusriba ja nurgaga, 40 cm 1tk

Valge mikrokiust lame mopp siniste triipudega, intensiivne tegevus, rihmaga süsteemi toega ja löögikindla tugevdatud äärisega.

Lame mopi süsteem mikroklappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne professionaalseks puhastuseks kõrgeima ergonoomikaga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Takjapael
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 95
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 150
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 150 x 15
TTS Soft Band mopp takajakinnitusriba ja nurgaga, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus