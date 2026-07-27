TTS Soft Band mopp takajakinnitusriba ja nurgaga, 40 cm 1tk
Valge mikrokiust lame mopp siniste triipudega, intensiivne tegevus, rihmaga süsteemi toega ja löögikindla tugevdatud äärisega.
Lame mopi süsteem mikroklappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne professionaalseks puhastuseks kõrgeima ergonoomikaga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Takjapael
|Materjal
|80% PET / 20% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 95
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 150
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 150 x 15
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus