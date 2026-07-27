TTS Ultrasafe takjakinnitusribaga mopp, 40 cm 1tk

Mikrokiust ja polüpropüleenist lame mopp R10/11 libisemiskindlatele pindadele, rihmaga süsteemi toega.

Lame mopi süsteem mikroklappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne mis tahes pinna ja osakestega mustuse jaoks tänu lõnga suurele mustuse kogumisvõimele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad
Määrdumise aste Kõrge
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Takjapael
Materjal 50% PP / 40% PET / 10% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 120
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 120 x 15
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus