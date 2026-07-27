TTS Ecolabel puuvillane mop paksude niitidega universaalse kruvikinnitusega 1tk

Pistikupesa mopi süsteem plastist rõngaga, kasutamiseks koos lehtrikujulise väänajaga. Ideaalne jääkmustuse puhastamiseks, mis nõuab kiudude korduvat loputamist.

Tundlike pindade kriimustusvabaks puhastamiseks, universaalne kasutamine, pehme käsn avatud, pehme fliisiga ilma abrasiivideta, 4-värvi süsteem lihtsaks eristamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Materjal 100% puuvill
Tekstiili materjal 100% puuvill
Pesutemperatuur (°C) max. 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 300 x 100
Mõõdud, pakendatult (mm) 300 x 100 x 100
TTS Ecolabel puuvillane mop paksude niitidega universaalse kruvikinnitusega 1tk
TTS Ecolabel puuvillane mop paksude niitidega universaalse kruvikinnitusega 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus