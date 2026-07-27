TTS Ecolabel puuvillane mop paksude niitidega universaalse kruvikinnitusega 1tk
Pistikupesa mopi süsteem plastist rõngaga, kasutamiseks koos lehtrikujulise väänajaga. Ideaalne jääkmustuse puhastamiseks, mis nõuab kiudude korduvat loputamist.
Tundlike pindade kriimustusvabaks puhastamiseks, universaalne kasutamine, pehme käsn avatud, pehme fliisiga ilma abrasiivideta, 4-värvi süsteem lihtsaks eristamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Materjal
|100% puuvill
|Tekstiili materjal
|100% puuvill
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,3
|Pakendi kaal (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|300 x 100
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|300 x 100 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus