TTS Mikrofliisist mopp kruviga, sinine 1tk
Mikrokiust paelmopp, universaalse kruviühendusega.
Tundlike pindade kriimustusvabaks puhastamiseks, universaalne kasutamine, pehme käsn avatud, pehme fliisiga ilma abrasiivideta, 4-värvi süsteem lihtsaks eristamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Materjal
|80% PET / 20% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,2
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|300 x 100
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|300 x 100 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus