TTS Mikrofliisist ribamopp, punane 1tk

Mopi süsteem klambriga, kasutamiseks lame- või lõugväänajaga. Ideaalne jääkmustuse puhastamiseks, mis nõuab kiudude korduvat loputamist.

Sissepääs keelatud reguleeritav ukse silt. Ideaalne, et tagada sissepääsu keeld aladele, kus operaatorid puhastavad.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Tekstiili kinnitus Mopiklamber
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 300 x 100
Mõõdud, pakendatult (mm) 300 x 100 x 100
TTS Mikrofliisist ribamopp, punane 1tk
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus