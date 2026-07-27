TTS Mikrofliisist ribamopp, sinine 1tk

Mopi süsteem klambriga, kasutamiseks lame- või lõugväänajaga. Ideaalne jääkmustuse puhastamiseks, mis nõuab kiudude korduvat loputamist.

Tundlike pindade kriimustusvabaks puhastamiseks, universaalne kasutamine, pehme käsn avatud, pehme fliisiga ilma abrasiivideta, 4-värvi süsteem lihtsaks eristamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Tekstiili kinnitus Mopiklamber
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,3
Pakendi kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 300 x 100
Mõõdud, pakendatult (mm) 300 x 100 x 100
TTS Mikrofliisist ribamopp, sinine 1tk
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus