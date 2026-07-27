TTS Uni System Soft Band mopp, 40 cm 1tk

Valge mikrokiust lame mopp siniste triipudega, intensiivne tegevus, polüestertoega.

Kotihoidja, kohandatav kogumis- ja puhastusmoodulina. Ideaalne nii jäätmete kogumiseks kui ka pesu kogumiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Uni System
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 150
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 150 x 15
TTS Uni System Soft Band mopp, 40 cm 1tk
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus