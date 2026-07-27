TTS Pockets süsteem Soft Band mopp WDS, 50 cm 1tk

Valge mikrokiust lame mopp siniste triipudega, intensiivne tegevus, polüestertugi taskute ja klappidega.

Teleskoopvarras kõrgeks puhastuseks. Ideaalne välipuhastuseks ja eriti kõrgete pindade jaoks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 50
Tekstiili kinnitus Taskud / Klapid
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,2
Pakendi kaal (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 500 / 150
Mõõdud, pakendatult (mm) 500 x 150 x 15
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus