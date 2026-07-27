TTS Pockets süsteem Soft Band mopp WDS, 50 cm 1tk
Valge mikrokiust lame mopp siniste triipudega, intensiivne tegevus, polüestertugi taskute ja klappidega.
Teleskoopvarras kõrgeks puhastuseks. Ideaalne välipuhastuseks ja eriti kõrgete pindade jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|50
|Tekstiili kinnitus
|Taskud / Klapid
|Materjal
|80% PET / 20% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,2
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|500 / 150
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|500 x 150 x 15
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus