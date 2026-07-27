TTS Puuvillane Tuft pockets süsteemi mop WDS, 50 cm 1tk

Puuvillane põrandamopp, kootud sõlmega tufting süsteemiga, sisemine aasaga ots ja välimine lõigatud ots, polüestertugi taskute ja klappidega.

Lame mopi süsteem klappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 50
Tekstiili kinnitus Taskud / Klapid
Materjal 70% puuvill / 30% PET
Tekstiili materjal Puuvillasegu
Pesutemperatuur (°C) max. 95
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,2
Pakendi kaal (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 500 / 160
Mõõdud, pakendatult (mm) 500 x 160 x 15
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus