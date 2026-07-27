TTS Puuvillane Tuft pockets süsteemi mop WDS, 50 cm 1tk
Puuvillane põrandamopp, kootud sõlmega tufting süsteemiga, sisemine aasaga ots ja välimine lõigatud ots, polüestertugi taskute ja klappidega.
Lame mopi süsteem klappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|50
|Tekstiili kinnitus
|Taskud / Klapid
|Materjal
|70% puuvill / 30% PET
|Tekstiili materjal
|Puuvillasegu
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 95
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,2
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|500 / 160
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|500 x 160 x 15
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus