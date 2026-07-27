TTS Uni System Microblue mopp, 40 cm 1tk

Mikrokiud lame mopp, väga imav, polüestertoega.

Toru ämbrite täitmiseks. Ideaalne keskkondadele, kus ei ole pesuruumi ja peate ämbrite täitmiseks kasutama sanitaarruume.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Uni System
Materjal 85% PET / 15% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 140 x 15
TTS Uni System Microblue mopp, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus