TTS Uni System Microblue mopp, 40 cm 1tk
Mikrokiud lame mopp, väga imav, polüestertoega.
Toru ämbrite täitmiseks. Ideaalne keskkondadele, kus ei ole pesuruumi ja peate ämbrite täitmiseks kasutama sanitaarruume.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Uni System
|Materjal
|85% PET / 15% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 140 x 15
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus