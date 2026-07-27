TTS Uni System puuvillane mopp, 40 cm 1tk
Puuvillane lame mopp, sisemine aasaga ots ja välimine lõigatud ots, polüestertugi.
Kokkuklapitav tolmulapp käsitsi tolmutamiseks. Parim lahendus raskesti ligipääsetavate pindade kiireks ja täpseks puhastamiseks kõrguse, sügavuse või kalde osas.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Uni System
|Materjal
|70% puuvill / 30% PET
|Tekstiili materjal
|Puuvillasegu
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,2
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 140 x 20
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus