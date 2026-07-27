TTS Uni System puuvillane mopp, 40 cm 1tk

Puuvillane lame mopp, sisemine aasaga ots ja välimine lõigatud ots, polüestertugi.

Kokkuklapitav tolmulapp käsitsi tolmutamiseks. Parim lahendus raskesti ligipääsetavate pindade kiireks ja täpseks puhastamiseks kõrguse, sügavuse või kalde osas.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Uni System
Materjal 70% puuvill / 30% PET
Tekstiili materjal Puuvillasegu
Pesutemperatuur (°C) max. 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,2
Pakendi kaal (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 140 x 20
TTS Uni System puuvillane mopp, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus