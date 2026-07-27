TTS Uni System Tris mopp, 40 cm 1tk
Mikrokiust, polüestrist ja puuvillast lame mopp, aasaga ots, polüestertugi.
Lame süsteem mikroklappidega, kasutamiseks ämbriga, millel on väänaja Uni Bucket. Ideaalne sisemistele siledatele või turvapõrandatele rasvase mustusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Uni System
|Tekstiili materjal
|PET / puuvill / mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 140 x 15
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus