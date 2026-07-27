TTS Uni System Tris mopp, 40 cm 1tk

Mikrokiust, polüestrist ja puuvillast lame mopp, aasaga ots, polüestertugi.

Lame süsteem mikroklappidega, kasutamiseks ämbriga, millel on väänaja Uni Bucket. Ideaalne sisemistele siledatele või turvapõrandatele rasvase mustusega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Uni System
Tekstiili materjal PET / puuvill / mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 140 x 15
TTS Uni System Tris mopp, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus