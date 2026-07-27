TTS Pockets süsteem Microred mopp, 40 cm 1tk
Mikrokiud lame mopp, väga imav, polüestertoega.
Lame mopi süsteem raamiga, millel on rihmaga lint, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne libisemisvastaste või poorsete pindade pesemiseks, sobib sissejuurdunud mustuse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Materjal
|85% PET / 15% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 140 x 10
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus