TTS Pockets süsteem Microred mopp, 40 cm 1tk

Mikrokiud lame mopp, väga imav, polüestertoega.

Lame mopi süsteem raamiga, millel on rihmaga lint, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne libisemisvastaste või poorsete pindade pesemiseks, sobib sissejuurdunud mustuse eemaldamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Taskud
Materjal 85% PET / 15% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 140 x 10
TTS Pockets süsteem Microred mopp, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus