Lame mopi süsteem raamiga, millel on rihmaga lint, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne libisemisvastaste või poorsete pindade pesemiseks, sobib sissejuurdunud mustuse eemaldamiseks.