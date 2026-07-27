TTS Pockets süsteem Ultrasafe lamedamop, punane, 40 cm 1tk

Mikrokiust ja polüpropüleenist lame mopp polüestertoega R10/11 libisemiskindlatele pindadele.

V-pühkija süsteem põranda tolmutamiseks tolmumoppidega suurtele aladele. Ideaalne suurtele aladele, nagu spordisaalid, lennujaamad, hooned.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Taskud
Materjal 50% PP / 40% PET / 10% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 140 x 20
TTS Pockets süsteem Ultrasafe lamedamop, punane, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus