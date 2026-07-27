Punaste aasade ja mikrokiust takjakinnitusega mopp on välja töötatud universaalse mopina kasutamiseks sanitaarruumides. See avaldab muljet oma ühtlase ja tiheda aasade jaotusega, mis pakuvad silmapaistvat mustuse imendumisvõimet. Eriti teevad kõrge mikrokiu osakaaluga polüesteraasad puhastamise lihtsamaks kuni servani ja eemaldavad usaldusväärselt lahtise mustuse nurkadest ja servadelt. Tänu värvikoodile saab seda selgelt määrata vastavale puhastatavale alale, ennetades seega ristreostust. Mikrokiud aasmopp sobib ideaalselt kasutamiseks eelniisutamise või pihustamise meetodiga.