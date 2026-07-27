TTS Puuvillane mopp taskuga, 40 cm 1tk
Puuvillane mopp, 40 cm, taskukinnituse, aasade ja välimiste narmastega. Sobib kasutamiseks Kärcheri topeltämbrikäru või ühekordse ämbrikäruga koos pressiga.
Punaste aasade ja mikrokiust takjakinnitusega mopp on välja töötatud universaalse mopina kasutamiseks sanitaarruumides. See avaldab muljet oma ühtlase ja tiheda aasade jaotusega, mis pakuvad silmapaistvat mustuse imendumisvõimet. Eriti teevad kõrge mikrokiu osakaaluga polüesteraasad puhastamise lihtsamaks kuni servani ja eemaldavad usaldusväärselt lahtise mustuse nurkadest ja servadelt. Tänu värvikoodile saab seda selgelt määrata vastavale puhastatavale alale, ennetades seega ristreostust. Mikrokiud aasmopp sobib ideaalselt kasutamiseks eelniisutamise või pihustamise meetodiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Materjal
|70% puuvill / 30% PET
|Tekstiili materjal
|Puuvillasegu
|Tootmistüüp
|PET-kootud kandekangas õmmeldud aasadega
|Tekstiili struktuur
|Aasaga karv
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kuivati temperatuur (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 250
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,2
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 140 x 10
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus