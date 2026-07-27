TTS Puuvillane mopp taskuga, 40 cm 1tk

Puuvillane mopp, 40 cm, taskukinnituse, aasade ja välimiste narmastega. Sobib kasutamiseks Kärcheri topeltämbrikäru või ühekordse ämbrikäruga koos pressiga.

Punaste aasade ja mikrokiust takjakinnitusega mopp on välja töötatud universaalse mopina kasutamiseks sanitaarruumides. See avaldab muljet oma ühtlase ja tiheda aasade jaotusega, mis pakuvad silmapaistvat mustuse imendumisvõimet. Eriti teevad kõrge mikrokiu osakaaluga polüesteraasad puhastamise lihtsamaks kuni servani ja eemaldavad usaldusväärselt lahtise mustuse nurkadest ja servadelt. Tänu värvikoodile saab seda selgelt määrata vastavale puhastatavale alale, ennetades seega ristreostust. Mikrokiud aasmopp sobib ideaalselt kasutamiseks eelniisutamise või pihustamise meetodiga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Taskud
Materjal 70% puuvill / 30% PET
Tekstiili materjal Puuvillasegu
Tootmistüüp PET-kootud kandekangas õmmeldud aasadega
Tekstiili struktuur Aasaga karv
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kuivati temperatuur (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 250
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,2
Pakendi kaal (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 140 x 10

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Puuvillane mopp taskuga, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus