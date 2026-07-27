TTS Taskutega Microriccio madalmopp, 40 cm 1tk

Mikrokiust lame mopp, aasaga ots, polüestertoega.

Lame mopi süsteem mikroklappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne suure jõudlusega professionaalseks puhastuseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Taskud
Materjal 100% PET
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 95
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,2
Pakendi kaal (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 140 x 10
TTS Taskutega Microriccio madalmopp, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus