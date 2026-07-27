TTS Taskutega Microriccio madalmopp, 40 cm 1tk
Mikrokiust lame mopp, aasaga ots, polüestertoega.
Lame mopi süsteem mikroklappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne siledate või poorsete sisepõrandate jaoks rasvase mustusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Materjal
|100% PET
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,2
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 140 x 20
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus