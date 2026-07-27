TTS Kit Uni System Infinity 1tk

Komplekt: teleskoopkäepide topelt keerdkäepidemega ja polüamiidist Uni System raam liigendiga.

Raam rihmaga lint-süsteemi ja ultramikrokiudlapiga läikivate pindade puhastamiseks. Ideaalne läikivate pindade puhastamiseks siseruumides, nagu vitriinid külmlettidel ja toidukauplustes, klaasustel.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kinnitus Uni System
Töölaius (cm) 40
Käepideme tüüp Teleskoopiline
Materjal Alumiinium / PP / / kumm
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,5
Pakendi kaal (kg) 0,8
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 110
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 110 x 100

Seadmed

  • Ühtlane ühendus
TTS Kit Uni System Infinity 1tk
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
Lisatarvikud