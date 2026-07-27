TTS Kit Uni System Infinity 1tk
Komplekt: teleskoopkäepide topelt keerdkäepidemega ja polüamiidist Uni System raam liigendiga.
Raam rihmaga lint-süsteemi ja ultramikrokiudlapiga läikivate pindade puhastamiseks. Ideaalne läikivate pindade puhastamiseks siseruumides, nagu vitriinid külmlettidel ja toidukauplustes, klaasustel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kinnitus
|Uni System
|Töölaius (cm)
|40
|Käepideme tüüp
|Teleskoopiline
|Materjal
|Alumiinium / PP / / kumm
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,5
|Pakendi kaal (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 110
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 110 x 100
Seadmed
- Ühtlane ühendus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus