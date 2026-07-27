Avatud välimised narmad – mis on spetsiaalselt loodud suurepäraseks jämeda tolmu kogumiseks ja tolmu sidumiseks servade, tooli- ja lauajalgade ümber – muudavad 80 cm laia Kärcheri tolmumopi, mis on valmistatud 100 protsenti puuvillast, ideaalseks siledatel pindadel kuivpuhastuseks piirkondades, mis on täis esemeid ja mööblit, nagu klassiruumid ja koosolekuruumid. Lisaks on keskses puhastuspiirkonnas lühikestel avatud narmadel suurepärane tolmu kinnipidamisvõime – omadus, mida saab veelgi parandada, niisutades seda kergelt pihustuspudelist või kasutades tolmukinnitustoodet. 80 cm laiune puuvillane tolmumopp on mõeldud kasutamiseks koos 80 cm tolmumopi hoidjaga.