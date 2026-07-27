TTS Kummist kuivatuskaabits 55 cm 1tk

Kummist puhasti, 55 cm lai, musta kahekordse neopreenvahust teraga.

Avatud välimised narmad – mis on spetsiaalselt loodud suurepäraseks jämeda tolmu kogumiseks ja tolmu sidumiseks servade, tooli- ja lauajalgade ümber – muudavad 80 cm laia Kärcheri tolmumopi, mis on valmistatud 100 protsenti puuvillast, ideaalseks siledatel pindadel kuivpuhastuseks piirkondades, mis on täis esemeid ja mööblit, nagu klassiruumid ja koosolekuruumid. Lisaks on keskses puhastuspiirkonnas lühikestel avatud narmadel suurepärane tolmu kinnipidamisvõime – omadus, mida saab veelgi parandada, niisutades seda kergelt pihustuspudelist või kasutades tolmukinnitustoodet. 80 cm laiune puuvillane tolmumopp on mõeldud kasutamiseks koos 80 cm tolmumopi hoidjaga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED
Töölaius (cm) 55
Materjal PP / neopreen, paisutatud
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 550 x 45 x 140
TTS Kummist kuivatuskaabits 55 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
Lisatarvikud