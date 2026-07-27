TTS Tugevdatud kuivatuskaabits, 55 cm 1tk

55 cm lai, tugevdatud veepuhasti, mis on spetsiaalselt välja töötatud karmideks rakendusteks.

Kuivatab põrandad triibuvabalt ja puhastab usaldusväärselt praod: Kärcheri vahtkummist veepuhasti. Tugevdatud, 55 cm laiune puhasti sobib ideaalselt karmideks rakendusteks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Töölaius (cm) 55
Materjal Teras, tsingitud / Vahtkumm
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 550 x 40 x 100
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus