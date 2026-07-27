TTS Tugevdatud kuivatuskaabits, 55 cm 1tk
55 cm lai, tugevdatud veepuhasti, mis on spetsiaalselt välja töötatud karmideks rakendusteks.
Kuivatab põrandad triibuvabalt ja puhastab usaldusväärselt praod: Kärcheri vahtkummist veepuhasti. Tugevdatud, 55 cm laiune puhasti sobib ideaalselt karmideks rakendusteks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Töölaius (cm)
|55
|Materjal
|Teras, tsingitud / Vahtkumm
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|550 x 40 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus